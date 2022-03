Stiri pe aceeasi tema

- In urma solicitarilor venite din partea liderilor proruși, avand susținerea comuniștilor, Duma de Stat a votat in mod ilegitim recunoașterea independenței regiunii Donbas din Ucraina. Informațiile din presa aservita Moscovei nu au intarziat sa apara indicand faptul ca cetațenii celor doua regiuni se…

- Statele Unite sunt "foarte deschise" la impunerea de sanctiuni industriei de petrol si gaze a Rusiei, a anunțat miercuri, 2 martie, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, potrivit Reuters. Aceasta a precizat ca in prezent autoritațile americane evalueaza posibilul impact al unei asemenea decizii…

- Federația Rusa a trimis, joi, raspunsul scris al Moscovei la propunerile SUA pe tema garanțiilor de securitate. Documentul de zece pagini a fost primit de Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan. In scrisoare, Rusia susține ca „partea americana nu a dat un raspuns constructiv” solicitarilor sale și…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov i-a propus, luni, președintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea dialogului diplomatic cu Occidentul pentru a obține garanțiile de securitate solicitate, in condițiile in care tensiunile provocate de criza ucraineana par sa escadeleze zilnic, informeaza…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage "consecinte severe". "Secretarul de Stat Antony…

- Șeful diplomației europene a declarat luni ca UE nu va retrage, momentan, personalul neesențial și familiile diplomaților din Ucraina.„Nu cred ca trebuie sa dramatizam cat timp negocierile cu Rusia sunt in desfașurare”. In schimb, Marea Britanie a anunțat deja ca retrage jumatate din personalul ambasadei,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

