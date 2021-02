Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea ca generatia care va implini 20 de ani in 2030 sa fie prima fara tutun si de asemenea a promis joi sa faca mai mult pentru a avertiza asupra pericolelor alcoolului, in cadrul unei strategii pe zece ani pentru combaterea cancerului, relateaza

- Seful statului, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Franta. Ea se va afla la Paris pina miine, iar astazi va avea o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron. De asemenea, Maia Sandu va avea discutii cu mai multi oficiali de rang inalt printre care: presedintele Senatului francez,…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat, luni, pe Twitter, ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters, citata de Agerpres.Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome back, welcome…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca spera ca Franta sa scape curand de presedintele Emmanuel Macron, despre care spune ca e o povara pentru Franta, tara care traverseaza o perioada periculoasa, potrivit Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping a transmis "condoleante profunde" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa moartea fostului sef de stat Valery Giscard d'Estaing, a transmis vineri televiziunea de stat, conform AFP, potrivit AGERPRES. Fostul presedinte a fost "un om de stat francez remarcabil…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a regretat luni timiditatea relativa a sprijinului international dupa ultimele atentate din tara sa si a reafirmat ca Franta nu-si va "schimba" legea privind libertatea de exprimare "pentru ca (aceasta) socheaza in alta parte", relateaza AFP. Intr-un interviu publicat…