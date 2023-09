Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat deschis sa experimenteze in unele scoli publice cu uniforme sau un cod vestimentar, pe fondul dezbaterii din Franta cu privire la interzicerea in salile de clasa a hainelor lungi purtate in principal de musulmani, potrivit AP, preluat de News.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a deschis luni usa pentru a experimenta in unele scoli publice uniforme sau un cod vestimentar, pe fondul dezbaterii din Franta cu privire la interzicerea in salile de clasa a hainelor lungi purtate in principal de musulmani, potrivit AP, informeaza News.ro.Interdictia…

- La aproape doua luni dupa ce si-a anulat o vizita de stat in Germania, presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit joi pe omologul sau german Frank-Walter Steinmeier la Paris, informeaza vineri dpa, preluata de Agerpres.

- Președintele francez Emmanuel Macron nu a fost invitat la summitul BRICS din Africa de Sud, a anunțat portalul local News24. "Șaptezeci de invitații au fost deja trimise liderilor din Sudul Global. Cu toate acestea, țari occidentale precum SUA, Marea Britanie și Franța nu au fost invitate. In ciuda…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi, marti, la Palatul Elysee, pe cei peste 220 de primari ai localitatilor care au fost afecate de violentele din ultimele zile, relateaza presa din Franta, informeaza news.ro.De asemenea, Macron ii va primi luni pe presedintii Senatului si Adunarii Nationale.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, "au reamintit nevoia de a se pune capat rapid vacantei politice institutionale din Liban", a comunicat Palatul Elysee vineri seara, dupa o intalnire intre cei doi lideri

- Președintele francez Emmanuel Macron a confirmat, luni, in timpul intalnirii de la Palatul Elysee cu cancelarul german Olaf Scholz si presedintele polonez Andrzej Duda ca ucrainenii au inceput cotraofensiva impotriva forțelor ruse de ocupație, informeaza AFP, citata de Agerpres.„Contraofensiva ucraineana…