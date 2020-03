Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron vrea ”sa se evite o criza umanitara si a migratiei” in urma afluxului de migranti din Turcia catre Grecia si Bulgaria si subiniaza ”deplina solidaritate” a Frantei cu cele doua tari, care se confrunta cu un aflux de migranti din Turcia, si si-a exprimat vointa de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat cu vehementa, in avionul care il aducea din Israel joi seara, "discursurile politice extraordinar de vinovate" care afirma ca Franta a devenit o dictatura si justifica, de fapt, violenta politica si sociala, potrivit AFP. "In prezent, s-a instalat in societatea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit sambata ca specialistii francezi sa ajute la operatiunea de decodare a cutiilor negre ale avionului companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri, langa Teheran, incident soldat cu moartea celor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care si-a prezentat marti seara discursul de Anul Nou, a ramas pe o linie ferma referitor la reforma pensiilor, pe care a spus ca o va duce "pana la capat", potrivit publicatiei Les Echos. El nu a rostit niciun cuvant despre greve si manifestatii, ci si-a reafirmat…

- Macron, care a implinit 42 de ani pe 21 decembrie, si al carui prim mandat de presedinte se termina in 2022, a decis, de asemenea, sa nu faca parte, pe viitor, din Consiliul Constitutional francez. Fostii presedinti ai Frantei sunt membri de drept pe viata ai acestui Consiliu si primesc o indemnizatie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, a renuntat in avans la viitoarea pensie ce i se cuvine ca sef de stat, a anuntat sambata Palatul Elysee.Anunțul vine in contextul in care Franța este cuprinsa de greve de mai bine de doua saptamani in semn de protest fața de intenția guvernului…