Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a format o alianta cu Republicanii (centru-dreapta) pentru alegerile regionale din luna iunie din regiunea Provence-Alpes-Cote d'Azur, a anuntat duminica premierul Jean Castex, informeaza Reuters. La un an dupa ce LREM a fost infrant in alegerile municipale, aceasta colaborare cu Republicanii arata ca partidul de guvernamant este inca prea fragil sau nepopular pentru a castiga singur in unele regiuni. Castex a declarat pentru publicatia Le Journal du Dimanche ca aceasta colaborare a fost propusa de presedintele…