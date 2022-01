Franța: Legea certificatului de vaccinare este constituțională Consiliul Constituțional din Franța a aprobat, vineri, introducerea certificatului de vaccinare care ii obliga pe cetațeni, incepand de la varsta de 16 ani, sa prezinte dovada vaccinarii pentru a putea intra in locuri publice, cum sunt barurile, restaurantele, cinematografele, scrie Reuters. Decizia Consiliului Constituțional paveaza calea pentru ca certificatul de vaccinare sa intre in vigoare pe […] The post Franța: Legea certificatului de vaccinare este constituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

