Franţa le recomandă tuturor cetăţenilor săi să părăsească Afganistanul Franta le cere tuturor cetatenilor sai sa paraseasca Afganistanul ''din cauza evolutiei situatiei de securitate in tara si avand in vedere perspectivele pe termen scurt'', a anuntat marti ambasada Frantei la Kabul intr-un comunicat, relateaza AFP. "Guvernul (francez) va organiza un zbor special pe 17 iulie dimineata, cu plecare din Kabul, pentru a permite intoarcerea in Franta a intregii comunitati franceze" si "nu va putea avea loc niciun zbor special suplimentar", a continuat ambasada, recomandand "oficial tuturor francezilor sa profite de acest zbor special". Ambasada ii informeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta le cere tuturor cetatenilor sai sa paraseasca Afganistanul "din cauza evolutiei situatiei de securitate in tara si avand in vedere perspectivele pe termen scurt", a anuntat marti ambasada Frantei la Kabul intr-un comunicat, relateaza AFP. "Guvernul (francez) va organiza un zbor special…

- Fotbalistul Ousmane Dembele, nevoit sa paraseasca nationala Frantei de la EURO 2020 din cauza unei accidentari la coapsa dreapta, va fi operat si va lipsi de pe gazon aproximativ patru luni, a anuntat marti L'Equipe. Dembele, atacantul echipei FC Barcelona, a aparut, din postura de rezerva,…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…

- Astfel, la 9 iunie, Franța ar urma sa adopte noi masuri de relaxare, cum ar fi: carantina de noapte va intra in vigoare de la ora 23.00, și nu de la ora 21.00 ca pana acum. Tot de atunci autoritațile de la Paris vor introduce și clasificarea țarilor prin culori, in funcție de incidența epidemica.Turiștii…

- Australia isi va inchide vineri ambasada din Afganistan, a anuntat marti premierul Scott Morrison, in contextul cresterii preocuparilor legate de situatia de securitate din capitala afgana Kabul, odata cu retragerea trupelor internationale, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Scott Morrison…

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost arestat in apropiere de Lyon, estul Frantei, sub suspiciunea ca ar fi hartuit membri ai politiei si ai jandarmeriei, in special femei, cu aproximativ 27.000 de apeluri telefonice efectuate intre aprilie si mai, a informat vineri politia, relateaza AFP. "Foarte…

- Karim Benzema, din nou in albastru, dupa cinci ani și jumatate. Special pentru Euro. Christophe Dugarry se bucura ca atacantul lui Real Madrid și selecționerul Deschamps s-au impacat Franța e fericita ca s-a intors Karim Benzema. ...

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui „pasaport sanitar Covid-19” ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea…