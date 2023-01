Franța le cere țărilor membre UE să testeze călătorii chinezi pentru COVID Franța a cerut duminica statelor membre ale Uniunii Europene sa testeze calatorii chinezi pentru COVID, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unui nou focar care se raspandește in China, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

