Franta le-a cerut diplomatilor sai si oficialilor din Ministerul de Externe sa amane pe termen nedefinit toate calatoriile neesentiale in Iran, mentionand un complot cu bomba dejucat si o atitudine mai agresiva a Teheranului fata de Franta, potrivit unui document intern consultat de Reuters.



Orice inrautatire a relatiilor cu Franta ar putea avea implicatii mai mari pentru Iran. Franta a fost unul dintre cei mai importanti aparatori ai acordului nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai.



Documentul…