- Tribunalul penal central din Irak a condamnat marti la moarte patru femei straine - trei azere si o kargaza - si alte trei - o frantuzoaica si doua rusoaice - la inchisoare pe viata, pentru ca au aderat la gruparea militanta extremista Stat Islamic, potrivit unui comunicat al Consiliului judiciar…

- Eforturile Google de a limita asa-numitul ”drept de a fi uitat” au primit o lovitura din partea unor judecatori din Marea Britanie si Franta, care au apreciat ca reputatia unor oameni de afaceri care a fost afectata de stiri vechi are prioritate fata de dreptul oamenilor de a fi informati, relateaza…

- Un mesaj scris pe Facebook i-a adus unei fratuzoaice o pedeapsa de sapte luni de inchisoare cu suspendare. Activista pentru drepturile animalelor declarase ca nu are niciun fel de simpatie pentru macelarul ucis in atacul terorist din Franta, de saptamana trecuta.

- Justitia franceza a condamnat miercuri la pedepse de pana la 10 ani de inchisoare cetateni rusi care au fabricat explozibili cautati de catre teroristi si pe care ei intentionau sa-i utilizeze pentru planuri legate de banditism, relateaza AFP. Selimkam Ismailov (27 de ani), un cecen instalat in Beziers…

- Acesta nu este un autobuz produs in Franta sau in Germania… ci in Romania, la Brasov. Autobuzul care este denumit Urban Crosstown nu-si gaseste clienti in tara dar este dorit intr-o tara araba din zona Maghrebului ( Maroc, Tunisa sau Algeria). Roman Brasov nu a resusit sa vanda in tara noastra decat…

- Curtea de apel de la Versailles a apreciat in decizia comunicata vineri ca excluderea lui Le Pen din randurile FN, in august 2015, de catre biroul executiv al acesteia "nu are efect asupra calitatii sale de presedinte de onoare", intrucat statutul FN nu prevede ca aceasta functie pur onorifica sa…

- Doua femei din municipiul Tecuci au ajuns la spitalul din localitate, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer care a refuzat stabilirea alcoolemiei, se arata intr-un comunicat transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii tecuceni…