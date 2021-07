Stiri pe aceeasi tema

- Justitia franceza a deschis marti o ancheta in legatura cu afacerea Pegasus, urmand sa examineze plangerea unor jurnalisti ale caror telefoane au fost spionate in contul Marocului, conform dezvaluirilor unui consortiu media, transmite AFP. Duminica, mai multe media, printre care Le Monde,…

- ​Parchetul din Paris a deschis marti o ancheta privind spionarea jurnalistilor francezi inclusiv infiltrarea în telefoanele acestora a programului informatic de supraveghere Pegasus în numele statului marocan, relateaza AFP și Reuters, potrivit News.ro. Aceasta ancheta a fost deschisa…

- Opozitia ungara si mai multe organizatii de presa au cerut luni guvernului condus de Viktor Orban clarificari asupra presupusei spionari a jurnalistilor prin intermediul programului informatic israelian Pegasus, dezvaluita duminica de o investigatie atribuita unor mass-media internationale, relateaza…

- Un grup de 16 organizații media prezinta o investigație care arata cum activiști pentru drepturile omului, jurnaliști și avocați din intreaga lume au fost spionați de guverne folosind un software vandut de compania israeliana de supraveghere NSO Group, scrie The Guardian . Printre ținte s-au numarat…

- vAproape 20 de publicații mari au lucrat la o ancheta ce arata ca software dezvoltat de compania israeliana NSO Group a fost utilizat pe scara larga de guverne din mai multe țari pentru a supraveghea activitațile unor jurnaliști, avocați și diverși alți cetațeni. NSO Group este una dintre cele mai misterioase…

- Activiști pentru drepturile omului, jurnaliști și avocați din intreaga lume au fost spionați de guverne autoritare folosind un software vandut de compania israeliana de supraveghere NSO Group, potrivit unei investigații privind o scurgere masiva de date, publicata de The Guardian și alte 16 organizații…

- Producatorul auto Renault a fost pus oficial sub invinuire pentru „inșelaciune” intr-un dosar deschis in Franța din 12 ianuarie 2017. Ancheta vizeaza programele informatice care modificau masurarea emisiilor poluante ale unor vehicule diesel, in cadrul unei strategii a producatorului german de automobile…

- O ancheta pentru ''rapire in banda organizata'' si ''in legatura cu o actiune terorista'' a fost deschisa dupa rapirea in Mali a jurnalistului francez Olivier Dubois, a anuntat Parchetul national antiterorism (Pnat), confirmand informatii publicate de ziarul Le Monde, relateaza miercuri AFP.…