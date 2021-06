Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-a impus, sambata seara, in derby-ul zilei de la EURO 2020, dupa ce a batut cu 4-2 Portugalia, in cel mai bun meci de pana acum al turneului final, relateaza GSP . Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 15, la capatul unui contraatac de manual. Starul lui Juventus a respins cu capul…

- Germania s-a impus, sambata seara, in derby-ul zilei de la EURO 2020, dupa ce a batut cu 4-2 Portugalia, in cel mai bun meci de pana acum al turneului final, relateaza GSP . Cristiano Ronaldo a deschis scorul in minutul 15, la capatul unui contraatac de manual. Starul lui Juventus a respins cu capul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a sarutat pe obraz pe doi veterani din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, in timpul unei ceremonii pentru acordarea Legiunii de Onoare, marcand astfel revenirea la "pupic", salut calduros ce se obisnuieste in Franta, informeaza dpa, comentand o inregistrare…

- Ungaria a nimerit în "grupa morții" de la Euro 2020, iar debutul se va produce contra Portugaliei, campioana en-titre a competiției. Variantele de pariere la acest meci sunt multiple, dar una dintre ele ne-a ieșit cel mai mult în evidența.Grupa F: Ungaria - Portugalia (Budapesta,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat marti, intr-o videoconferinta, cu regele Abdallah al II-lea al Iordaniei, in vederea unei medieri in Orientul Mijlociu privind un ”armistitiu rapid si evitarea unei extinderi a conflictului”, anunta Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o cladire din Suresnes, o suburbie la vest de Paris, ca amplasament al primului muzeu memorial al victimelor terorismului, a anuntat marti Palatul Elysee, citat de AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o cladire din Suresnes, o suburbie la vest de Paris, ca amplasament al primului muzeu memorial al terorismului, a carui constructie ar putea incepe in martie 2022, a anuntat marti Palatul Elysee, informeaza AFP. Este o cladire inaugurata in anul 1935 si destinata…

- Presedintele Emmanuel Macron comemoreaza miercuri bicentenarul mortii lui Napoleon Bonaparte, un eveniment care reaprinde controversele legate de aceasta personalitate complexa si incontestabila din istoria Frantei, relateaza AFP, citata de Agerpres. În fata unei mosteniri atât de controversate,…