- Celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees, a fost teatrul unui jaf comis joi seara. Au fost furate bijuterii in valoare de 100.000 de euro, potrivit unor surse din randul anchetatorilor francezi citați de AFP, relateaza Agerpres.

- O noua varianta SARS-CoV-2 a fost descoprita in Franta, la pacienti care provin din Ile-de-France, din sud-estul si sud-vestul tarii. Aceasta noua varianta poarta numele spitalului Henri-Mondor de la Creteil, in Val-de-Marne și a fost descoperita la 29 de pacienti in Ile-de-France, in sud-estul si in…

- Un Van Gogh rar din perioada sa pariziana a fost vindut cu 13 milioane de euro (inclusiv taxe) joi la o licitație de la Paris, un „record pentru artistul din Franța”, a anunțat Sotheby's. Datat in 1887, pictat in cei doi ani petrecuți de Vincent van Gogh la Paris, pictura „Scena de strada din Montmartre”…

- Guvernul francez va permite persoanelor varstnice vaccinate sa iasa din aziluri, in contextul in care 80% dintre ele au primit deja cel putin o doza dintr-un vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, iar Executivul de la Paris intentioneaza in acelasi timp sa accelereze vaccinarea publicului…

- Politistii au destructurat o grupare infractionala formata din cetateni romani, specializata in furturi din autotrenuri aflate in mers, activitati prin care ar fi cauzat un prejudiciu, pe teritoriul Frantei, de 3.500.000 de euro. „In perioada februarie 2020 – februarie 2021, politistii Directiei de…

- Administratia Emmanuel Macron a condamnat, marti, planul Guvernului Israelului privind construirea a sute de locuinte in colonii din Cisiordania, informeaza agentia Reuters. "Le cerem tuturor partilor sa evite masurile unilaterale care pot periclita solutia a doua state, bazata pe legislatia…