- Emmanuel Macron l-a indemnat vineri, din nou, pe omologul sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica, sa exercite presiuni asupra regimului sirian pentru ca sa puna capat ”escaladei militare” in Siria, a anuntat Palatul Elysee, scrie Le Figaro. Seful statului francez ”a subliniat necesitatea…

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Statele Unite si aliatii lor impotriva Statului Islamic nu au reusit sa ajunga marti la un acord privind soarta jihadistilor straini luati prizonieri in Siria, relateaza Reuters. Ministrii apararii din coalitia condusa de americani s-au reunit la Roma, pentru a discuta pericolul eventualei…

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP. ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta intorsatura decat…

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…