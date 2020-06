Stiri pe aceeasi tema

- Franta "va proceda la o deschidere treptata a frontierelor sale externe Schengen cu incepere de la 1 iulie", au anuntat vineri ministrii de externe, Jean-Yves Le Drian, si de interne, Christophe Castaner, intr-un comunicat comun, citat de AFP. Decizia a fost luata in conformitate cu recomandarile Comisiei…

- Elvetia a decis vineri sa-si redeschida mai devreme decat era prevazut frontierele cu toate tarile Uniunii Europene, pe 15 iunie, o masura solicitata de Italia, informeaza AFP. Guvernul elvetian a anuntat la mijlocul lui mai ca intentioneaza sa redeschida frontierele pe 15 iunie cu Austria, Germania…

- Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya.Spania este a doua cea mai vizitata…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca de la 1 iunie s-ar putea redeschide terasele si ar putea fi reluate spectacolele in aer liber. "S-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului. Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie…

- Elon Musk a pemis unei mari parți a angajaților sa lucreze de acasa inca din martie in contextul epidemiei de coronavirus. Acum, insa, in contextul intensificarii dezbaterilor din opinia publica pe tema oportunitații și eficienței ordinelor de restricție, a afirmat ca duritatea acestora lovește…

- Financial Times: Țarile europene prelungesc starea de urgența dar planuiesc și redeschiderea activitaților economice ● Criza coronavirusului revigoreaza relațiile franco-germane. Parisul și Berlinul au colaborat ca sa se ajunga la un pachet de masuri urgente menite sa salveze zona euro. ● The Washington…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie, potrivit AGERPRES."Urmarim zilnic…

- Presedintele Emmanuel Macron a amenintat ca va interzice accesul cetatenilor britanici pe teritoriul Frantei in cazul in care Guvernul Boris Johnson nu va adopta masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, afirma surse citate de cotidianul Liberation.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron,…