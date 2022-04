Stiri pe aceeasi tema

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele, exprimandu-și votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Sectii de votare sunt la Ambasada Frantei din Bucuresti, la Institutul Francez din Cluj-Napoca si la Institutul Francez din Iasi. Potrivit Agerpres, dupa primul tur de scrutin, …

- Cei doi finalisti ai alegerilor prezidentiale din Franta, Emmanuel Macron si Marine Le Pen, au avut miercuri seara dezbaterea televizata, punctul culminant al campaniei pentru turul doi, confruntindu-se pe problema puterii de cumparare, cea mai importanta preocupare a francezilor, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Dezbaterea mult așteptata dintre cei doi candidați ramași in cursa prezidențiala din Franța ar putea sa nu schimbe opiniile alegatorilor, a declarat un expert francez in comunicare politica. Președintele in exercițiu Emmanuel Macron și liderul de extrema-dreapta Marine Le Pen se vor confrunta in cadrul…

- Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

- Presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, ar urma sa cistige turul al doilea al prezidentialelor in fata candidatei de extrema dreapta Marine Le Pen, cu un scor cuprins intre 54% si 51% contra 46%-49%, potrivit sondajelor efectuate duminica dupa primul tur, noteaza AFP. Rezultatul ar fi astfel…

- Presedintele in functie, Emmanuel Macron, si candidata de extrema-dreapta Marine Le Pen s-au calificat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din Franta, ce va avea loc pe 24 aprilie, conform primelor estimari ale sondajului Ifop la iesirea de la urne, transmite Reuters.

- Primul tur al alegerilor prezidentiale se desfasoara duminica in Franta, cei aproximativ 48,7 milioane de alegatori inscrisi pe listele electorale putand sa voteze incepand cu ora locala 8.00 (06.00 GMT). Actualul sef al statului, Emmanuel Macron (La Republique en marche, LREM), spera la un al doilea…