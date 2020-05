Incepand din 2 iunie, in Franța “libertatea va redeveni regula, interdicția excepție”… sunt cuvintele primului ministru al Franței, Edouard Philippe, in declarația sa de joi dupa-amiaza in care a anunțat lansarea celei de-a doua etape a ieșirii din izolarea stricta in care s-au aflat vreme de 55 de zile. Intreaga Franța devine “verde”, cu excepția […] Articolul Franța intra la 2 iunie in faza a doua a relaxarii restricțiilor impuse impotriva coronavirusului apare prima data in Curierul National .