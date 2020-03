Franța intră în vrie, din cauza coronavirusului: Bilanțul a ajuns la 48 de morți Franta a inregistrat 15 noi decese cauzate de noul coronavirus, ceea ce a adus bilantul total la 48 de morti din 2.281 de cazuri confirmate de la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat miercuri seara ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, relateaza AFP potrivit Agerpres. Aproape 500 de noi cazuri au fost inregistrate, comparativ cu un bilant precedent, a precizat el. Un numar de 105 persoane sunt la terapie intensiva.



Ministrul a mentionat ca toate vizitele au fost suspendate in unitatile in care se afla varstnici, in special vulnerabili, cu exceptia ''acordului unor directori…

