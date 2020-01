Stiri pe aceeasi tema

- Paracetamolul și aspirina mai pot fi vandute doar dupa o evaluare a farmacistului in Franța. E o masura care s-ar putea extinde in toata Europa pentru a combate un obicei periculos, raspandit și la noi in țara: automedicația. Luat in doze mari și pe termen lung, paracetamolul a provocat creșterea…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma unei furtuni care s-a abatut incepand de joi asupra Spaniei, Portugaliei si Frantei a ajuns sambata la opt. Regiunea urmeaza sa fie afectata de alte vanturi puternice si ploi torentiale zilele urmatoare, relateaza duminica AFP. Furtuna Elsa a continuat…

- Clișeele despre Europa Centrala și de Est (ECE) sunt atât de abundente în presa ca și glumele în discursurile lui Boris Johnson. Și daca repertoriul lor le-ar putea parea repetitiv unora, în realitate temele lor evolueaza în timp. Astfel, imaginea instalatorului polonez…

- Gigantul asiatic, care a cunoscut in ultimii 40 de ani un formidabil avant economic si devenit a doua putere din lume dupa SUA, suscita reactii foarte diferite. In Europa de Vest, doar circa o treime dintre locuitori au o parere pozitiva despre China: in Franta (33-), in Germania (34-) si in Regatul…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- „Ar fi o greseala sa subminam NATO. Fara Statele Unite, nici Germania, nici Europa nu vor fi capabile sa se protejeze efectiv", a scris Mass intr-un editorial publicat online de Der Spiegel, citeaza Reuters. Maas a sustinut apelul lui Macron pentru consolidarea capacitatii de aparare a Europei. Franta…

- Cotidianul L'Equipe îl lauda pe portarul Giedrius Arlauskis, "necunoscutul de netrecut", care acum va deveni cunoscut si în Franta, dupa prestatia din meciul pe care CFR Cluj l-a câstigat, scor 1-0, cu Rennes, în Europa League."Era putin cunoscut în…

- In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au solicitat frecvent sprijinul DLAF in desfasurarea anchetelor deschise in aceasta materie. Precizarea…