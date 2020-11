Guvernul Frantei va decreta miercuri dizolvarea miscarii ultranationaliste turce Lupii Cenusii, a anuntat luni ministrul de interne, Gerald Darmanin, citat de AFP. El a apreciat ca este o grupare ''deosebit de agresiva, ca sa nu spun mai mult''.



Audiat in Adunarea Nationala, Darmanin a precizat ca in 15 zile va fi examinata si dizolvarea Colectivului Impotriva Islamofobiei in Franta (CCIF), anuntata dupa asasinarea profesorului Samuel Paty in 16 octombrie. Paty a fost decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, in apropiere de Paris, de catre un tanar musulman de origine…