Franța interzice evenimentele în aer liber din cauza caniculei care lovește Europa Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de grade Celsius. Oamenii de știința spun […] The post Franța interzice evenimentele in aer liber din cauza caniculei care lovește Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

