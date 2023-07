Franța a interzis vanzarea, deținerea, transportul și utilizare artificiilor in timpul festivitaților care vor avea loc de Ziua Naționala, informeaza BBC.Guvernul de la Paris a emis duminica, 9 iulie, un decret care interzice "articolele pirotehnice" pentru manifestarile din 14 iulie, care marcheaza Caderea Bastiliei.Decizia vine dupa revoltele urbane violente declanșate de uciderea de catre poliția din Nanterre, luna trecuta, a tanarului Nahel M., in varsta de 17 ani.Cu toate acestea, interdicția nu se aplica in cazul focurilor de artificii oficiale organizate de autoritațile locale și nici profesionistilor…