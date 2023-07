Stiri pe aceeasi tema

- ”Trecutul colonial” si ”rasismul institutional” din Franta se afla la originea vapaii de violente urbane din aceasta tara, care vor conduce la ”o reprimare si mai mare a musulmanilor si migrantilor”, apreciaza luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful statului…

- Protestele din Franța au scapat cu totul de sub control. Manifestanții au incercat sa incendieze locuința primarului unui oraș de langa Paris. Peste noapte, ei au aruncat cu materiale explozive asupra soției și copiilor oficialului, care fugeau.

- Poliția și jandarmii francezi au reținut circa 2,4 mii de persoane de la inceputul revoltelor, care au inceput in noaptea de 27 spre 28 iunie. Astfel de date rezulta pe canalul TV de simbata BFM. Potrivit postului TV, 31 de persoane au fost reținute in Franța miercuri seara, 182 de persoane - joi, 875…

- Guvernul francez va scadea virsta de examinare pentru permisul auto de la 18 la 17 ani, din ianuarie 2024, a anunțat premierul Elisabeth Borne. „Incepind din ianuarie 2024, se va putea da examenul de obtinere a permisului de conducere incepind de la 17 ani si conduce incepind de la 17 ani”, in loc de…

- Politistii de penitenciare ies la proteste, joi, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modificarea Legii pensiilor militare. Protestul are loc de la ora 11.00 in fata Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…

- Un numar de 722 de angajați din educație au contractele individuale de munca suspendate ca urmare a participarii la greva, conform unei statistici oferita de Ministerul Muncii la solicitarea ȘTIRIPESURSE.RO.Aceștia sunt singurii angajați din sistemul educațional care nu incaseaza salariu pe perioada…

- Deputat Elena Dinu: Este timpul sa ne revansam pentru toata bucuria pe care ne-o ofera copiii nostri, intotdeauna si neconditionat! ”Cu veselia, sinceritatea, puritatea si frumusetea sufletelor lor, copiii ne ofera zilnic prilej de sarbatoare. CITESTE SI BOMBA Lideri sindicali județeni din Educație…