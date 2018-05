Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Belgia l-a gasit vinovat pe Salah Abdeslam, singurul suspect ramas in viata in urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, de tentativa de omor, in cadrul unui schimb de focuri cu politia, scrie BBC.El a deschis focul asupra ofiterilor care perchezitionau un apartament…

- Situația politica internaționala tensionata, produsa in urma atacurilor conduse de administrația prezidențiala americana a lui Donald Trump și susținute armat de Franța și Marea Britanie, nu trebuie sa distruga așteptarile cu privire la un dialog SUA-Rusia. In ciuda relațiilor racite grav, Kremlinul…

- Israelul si Turcia si-au exprimat sprijinul sambata pentru atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, in timp ce Iranul, aliat al Damascului, le-a condamnat 'ferm', atragand atentia asupra "consecintelor regionale", relateaza AFP si Reuters. Israelul a justificat atacurile occidentale…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande, autorul cartii 'Lectii despre putere', lansata incepand de miercuri in librariile din Franta, il acuza pe succesorul sau Emmanuel Macron de adancirea inegalitatilor din Franta si sustine ca, daca ar fi candidat, l-ar fi putut invinge pe actualul…

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Unul dintre jandarmii raniti de autorul unei luari de ostatici ucis vineri de fortele de ordine in sudul Frantei a luat voluntar locul unui ostatic civil, a precizat ministrul francez de interne, Gerard Collomb, spunand ca este un ''act de eroism'', in timp ce gruparea jihadista Statul…