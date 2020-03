Stiri pe aceeasi tema

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Inca 56 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in șapte judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a depașit 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri,…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…

- In Italia, in regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, școlile raman inchise inca o saptamana. Iar in Franța, se interzic adunarile mai mari de 5 mii de oameni intr-un spațiu inchis.

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus in Grecia, tara in are zeci de mii de romani isi fac vacantele, in fiecare an. Este vorba despre o femeie de 38 de ani din Salonic.Totodata, Franta a confirmat primul deces din cauza gripei noi.

- O femeie de 30 de ani din Mehedinți i-a platit fostului iubit aproape 2.000 de euro pentru ca acesta sa nu publice pe rețelele de socializare poze cu ea in ipostaze compromițatoare. Barbatul, cu 6 ani mai tanar, a șantajat-o aproape un an de zile. Acum a fost reținut de polițiști, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Monoxidul de carbon sau "gazul de cahla", cum i se mai spune in popor, face tot mai multe victime in sezonul rece. Doar intr-o saptamana, in țara noastra s-au inregistrat 22 de cazuri de intoxicație cu acest gaz incolor, fara miros, gust, dar foarte otravitor.