- Malta a suspendat toate legaturile de transport de pasageri cu Italia, dupa confirmarea a patru cazuri de contaminare cu coronavirus incepand de sambata, transmite marti Reuters. Prim-ministrul maltez Robert Abela a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca toate zborurile intre tara sa si Italia sunt…

- Franta si Germania au inregistrat zeci de cazuri noi de infectari cu coronavirusul provenit din China. Numarul persoanelor infectate in Franta a cunoscut o "crestere semnificativa" joi, ajungand la 38 de cazuri confirmate "la ora locala 19:00" (18:00 GMT), fata de 18 cu o zi inainte, a anuntat…

- Franta a raportat miercuri dimineata al doilea deces cauzat de Covid-19, iar Grecia a anuntat primul caz de infectare, in contextul in care virusul din China s-a raspandit in 35 de tari europene.

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca cetațenii trebuie sa se informeze din surse oficiale in legatura cu infecțiile cu coronavirus, precizand ca, la ora aceasta, nu exista niciun caz confirmat la nivelul Romaniei.

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…

- Ministerul Sanatații va cumpara ventilatoare pentru fiecare spital județean din țara, iar centrele de boli infecțioase vor fi dotate cu cate trei astfel de aparate, a spus, miercuri, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Victor Costache relateaza mediafax.Masura vine in contextul…

- PSD solicita Ministerului Sanatatii si Guvernului sa ia masurile necesare pentru preintampinarea raspandirii coronavirusului din China, inclusiv prin campanii de informare a populatiei privind masurile de protectie si prevenire. "PSD someaza Ministerul Sanatatii si Guvernul Romaniei sa ia in serios…