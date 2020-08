La doar o saptamana dupa inceperea noului an școlar, in Franța s-au inregistrat deja 30 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in gradinițe, școli și licee, astfel ca autoritațile au decis inchiderea a 27 de clase, cu 675 de elevi și 100 de profesori. Guvernul francez intenționeaza sa „creasca numarul de teste la un milion pe saptamana” pentru a reduce efectele pandemiei. In prezent se fac peste 800.000, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Olivier Veran. Scopul este de a-i „testa pe toți cei care au nevoie și pe toți cei care doresc acest lucru”, dupa cum a afirmat ministrul. Care a mai…