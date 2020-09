Stiri pe aceeasi tema

- La Paris, primaria a instalat mai multe puncte de testare, in incercarea de a-i depista cat mai repede pe cei care s-au contaminat cu noul coronavirus. Mulți s-au așezat la coada dupa ce s-au intors din vacanța și și-au reluat activitațile.

- Miercurea viitoare va începe procesul a 14 persoane acuzate de complicitate cu militanții islamiști francezi care au comis atacurile din 2015 asupra sediului revistei satirice franceze Charlie Hebdo și a unui supermarket evreiesc din Paris, relateaza Reuters.În cele trei zile de…

- Riscul de atentate teroriste s-a redus de la inceputul anului, cel mai probabil ca efect al restricțiilor de circulație impuse de pandemia de coronavirus, informeaza Agerpres. Cu toate acestea, strategia gruparii Stat Islamic (SI) a ramas neschimbata, a afirmat un responsabil ONU specializat in contraterorism.

- Justitia belgiana a trimis in judecata la un tribunal corectional patru persoane - inclusiv un diplomat iranian - suspectate de faptul ca sunt implicate in planul unui atentat vizand opozanti ai regimului de la Teheran, Consiliului National al Rezistenteii Iraniene (CNRI), la o adunare in 2018, in…

- Procesul de distilare a inceput vineri dimineata, iar producatorii francezi spun ca este vorba de doua milioane de hectolitri de vin, care nu s-au vandut din cauza pandemiei de coronavirus. In ultima instanta, acestia s-au hotarat sa faca, din vin, bioetanol si gel hidroalcoolic. "Cei 33 de…

- GEFCO, lider in soluții multimodale pentru lanțurile de aprovizionare, a organizat transporturi urgente de echipamente de protecție pentru un furnizor regional al clinicilor stomatologice și un grup de distribuție internațional cu operațiuni in Romania. Astfel, prin serviciul Time Critical, au fost…