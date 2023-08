Franța începe evacuarea cetățenilor europeni din Niger Echipe din Franța vor evacua francezi și alți europeni aflați in Niger, incepand de marți. Anunțul a fost facut de Ministerul francez de Externe, la cateva zile dupa ce militarii au preluat puterea in țara din vestul Africii, potrivit Reuters. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

- Franța va incepe marți evacuarea cetațenilor sai din Niger, a anunțat Ministerul francez de Externe, la cateva zile dupa ce o junta militara a preluat puterea in aceasta țara din Africa de Vest, potrivit Reuters. Fosta putere coloniala Franța are trupe in regiune de un deceniu, ajutand la combaterea…

- Franta isi va evacua cetatenii din Niger incepand chiar de marti, a anuntat Ministerul francez de Externe, dupa ce presedintele tarii vest-africane, Mohamed Bazoum, a fost rasturnat de la putere de o junta militara, saptamana trecuta, relateaza Reuters. „Evacuarea va incepe chiar azi”, a transmis MAE…

- Ambasada Franței in Niger a anunțat evacuarea cetațenilor francezi din aceasta țara in "viitorul foarte apropiat". Declarația a fost transmisa de Agenția France Presse (AFP), citind misiunea diplomatica. "In fața deteriorarii situației de securitate din Niger și profitind de calmul relativ de la Niamey,…

- Franța iși va evacua „foarte curand” cetațenii din Niger, a anunțat marți Ministerul francez de Externe, la cateva zile dupa ce o junta militara a preluat puterea in aceasta țara din Africa de Vest, potrivit Reuters.

