Franţa începe de mâine o relaxare treptată Franta incepe maine o relaxare treptata, indelung asteptata dupa sase luni de epidemie si o iarna dominata de restrictii. Se deschid terase, muzee, teatre, cinematografe. Restaurantele, cafenelele si barurile, inchise la sfarsitul lui octombrie, isi vor putea primi clientii pe terase doar la jumatate din capacitate si in limita a sase persoane la aceeasi masa. Cu pregatirile pe ultima suta de metri, proprietarii se plang de lipsa de personal. Ramasi fara lucru in repetate randuri, multi dintre cei care lucrau in domeniu s-au recalificat si si-au gasit alte locuri de munca. Magazinele nealimentare,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

