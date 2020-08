Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit marți noapte in zona de vest a orașului francez Marsilia. Peste 2.700 de persoane au fost evacuate, in special pe mare, din calea flacarilor ce au distrus aproximativ 1.000 de hectare de teren.

- Cel putin 2.700 de persoane au fost evacuate, marți noapte, in special pe mare, pentru a fi salvate de un incendiu puternic care a afectat circa 1.000 de hectare in apropiere de Marsilia, pe litoralul din sud-estul Frantei, relateaza AFP, citata de Agerpres.''Nu sunt raniti grav, din fericire, dar pagubele…

- Un numar de 35 de persoane dintr-un bloc de locuinte au fost evacuate duminica, la Galati, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la parter, de la o lumanare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, pompierii au…

- Un incendiu a izbucnit miercuri, in jurul orei 13:30, la o anexa a Spitalului Orasenesc Sinaia, anunta ISU Prahova. La fata locului s-au deplasat 2 echipaje de stingere si o Ambulanta SMURD. Potrivit reprezentantilor ISU Prahova, au fost evacuate 8 persoane, dintre care 6 nedeplasabile,…

- Franta a fost una dintre cele mai grav afectate tari europene de maladia COVID-19, inregistrand pana joi un numar de 29.979 de decese, scrie Agerpres. Acest procent estimativ are la baza o campanie de testare a populatiei nationale in vederea detectarii anticorpilor, a explicat Agentia nationala pentru…

- Incendiu violent, la o anexa a unui camin de batrani, din Arad. 27 de batrani și doi angajați ai centrului au fost evacuați, pentru ca exista pericolul ca flacarile sa se extinda. The post Incendiu violent, la un camin de batrani din vestul țarii. Zeci de persoane, evacuate appeared first on Renasterea…

- Un incendiu a cuprins, joi, o anexa a unei case de batrani din localitatea Vinga, judetul Arad, iar 27 de persoane varstnice si doi ingrijitori au fost evacuati, din cauza fumului si a pericolului ca focul sa se extinda. Pompierii au stins incendiu, fara ca vreo persoana sa fie ranita.

- Un incendiu a izbucnit la un apartament de pe Aleea Tușnad din Reșița, pompierii fiind la fața locului și acționand in acest moment. „Au fost evacuate 4 persoane. La fa.a locului se afla și un echipaj SMURD și 4 echipaje SAJ, plus echipaje de la IPJ”, transmite ISU Semenic. VOM REVENI