- Franța a anunțat inasprirea restricțiilor la Covid pe fondul ingrijorarilor legate de varianta Omicron, relateaza BBC. Incepand cu 3 ianuarie, munca la distanța va deveni obligatorie pentru cei care pot...

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters.

- Guvernul portughez a decis sa introduca mai rapid obligativitatea revenirii la munca la distanța decat data anunțata anterior, masura urmand sa intre in vigoare de pe 25 decembrie in contextul ingrijorarilor legate de raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza Euractiv . Anunțul a fost…

- Norvegia va inaspri restrictiile pentru Covid-19 si va accelera vaccinarile pentru a limita extinderea asteptata a variantei Omicron, a anuntat luni premierul Jonas Gahr Stoere, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson anunța aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protecție devine obligatorie in spațiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat luni ca guvernul sau va prezenta in zilele urmatoare o noua serie de restrictii antiepidemice ca raspuns la noua varianta a coronavirusului, Omicron, si analizeaza cum va gestiona situatia in perspectiva Craciunului, transmite Reuters. 'Maine sau…