Franţa înăspreşte măsurile legate de COVID Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters. Jean Castex a afirmat de asemenea ca de luni si pentru urmatoarele trei saptamani, toate adunarile publice vor fi limitate la 2.000 de persoane pentru evenimente in interior si la 5.000 de persoane pentru evenimente in aer liber. Consumul de bauturi si alimente va fi interzis in transportul pe distante lungi si munca la domiciliu va… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

