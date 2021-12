Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters.

- Castex a spus ca de luni pentru trei saptamani, toate adunarile publice in spații inchise vor fi limitate la 2.000 de persoane, iar pentru evenimentele din spațiile exterioare vor fi limitate la 5.000 de persone.Comsumul de bauturi și mancare va fi interzis in mijloacele de transport in comun, teatre…

- Administratia Biden va deschide in aceasta saptamana centre federale de testare pentru Covid-19 in New York si va cumpara 500 de milioane de teste rapide la domiciliu pe care americani le vor putea comanda online, gratuit, incepand din ianuarie, pentru a combate raspandirea variantei Omicron, transmite…

- Elvetia va inaspri de luni masurile anti-COVID pentru a incerca sa limiteze amploarea celui de al cincilea val al epidemiei si sa anticipeze raspandirea variantei Omicron, a anuntat guvernul federal, care va restrange sever accesul persoanelor nevaccinate si va impune revenirea la telemunca, relateaza…

- „Numai persoanele vaccinate sau vindecate vor avea de acum acces in interiorul restaurantelor, stabilimentelor culturale si unitatilor de sport si recreere precum si la evenimentele din interior", a precizat Consiliul federal intr-un comunicat.Este ceea ce se numeste 2G in Elvetia, de la cuvintele germane…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, crede ca aceasta masura ar avea „eficacitate foarte redusa” in incetinirea raspandirii variantei Omicron, deja prezenta in UE. Franța „nu intenționeaza sa instituie teste Covid-19” pentru calatorii care vin din alte țari UE, in ciuda creșterii variantei Omicron,…

- Franta va inaspri conditiile de acces pentru calatorii care provin din Regatul Unit, pentru a limita raspandirea variantei Omicron a COVID-19, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului francez Gabriel Attal, informeaza AFP. Validitatea testelor pentru a putea intra in Franta din Regatul…