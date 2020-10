Franța, în situația Italiei din primăvară. Peste 20.000 de infectări zilnic Alerta maxima este declarata in Franta pe plan local atunci cand cel putin 30% din locurile de la ATI sunt ocupate, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 din ultima saptamana depaseste 250 de cazuri pozitive la 100.000 de locuitori in randul populatiei generale si 100 de cazuri la 100.000 de locuitori in randul populatiei varstnice. Jumatate de miliard de dolari pentru un tratament pentru Covid-19 Orasele Paris, Marsilia, Aix-en-Provence, Guadalupe, Lyon, Lille, Grenoble si Saint-Etienne sunt in aceasta situatie. Conform raportarii de vineri, pe ansamblul Frantei au fost confirmate 20.339… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Franta, alerta maxima este declarata pe plan local in momentul in care cel putin 30 la suta din locurile de la Terapie Intensiva sunt ocupate, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 din ultima saptamana depaseste 250 de cazuri pozitive la 100.000 de locuitori in randul populatiei generale…

- In Franța, pentru a doua zi consecutiv, au fost peste 18.000 de persoane noi infectate cu Covid-19 in 24 de ore, conform datelor furnizate de Ministerul Sanatatii, anunta ilmessaggero . Joi au fost raportate 18.129 de cazuri pozitive, puțin sub cele 18.746 de miercuri. Joi, 76 de noi decese s-au adaugat…

- Primul Ministru al Frantei a anuntat duminica noi masuri restrictive pentru Paris si suburbiile sale. Decizia va intra in vigoare de luni si va dura doua saptamini. Parisul va intra in stare de alerta maxima la inceputul saptaminii. Restaurantele sint autorizate sa deschida in conformitate cu un protocol…

- CHIȘINAU, 4 oct - Sputnik. Agenția pentru Sanatate Publica din Franța a raportat sambata 16.972 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in 24 de ore, cu aproape 5.000 mai mult decat in ​​ziua precedenta. In ultimele șapte zile au fost inregistrate 4.087 noi spitalizari, inclusiv 849 in terapie…

- Ministrul Sanatatii din Franța, Olivier Veran, a spus ca regiunea Parisului ar putea intra in alerta maxima incepand de luni... The post Parisul ar putea intra in alerta maxima, din cauza numarului mare de cazuri de Covid appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit autoritatilor, 52 de persoane au murit de Covid-19 in Franta intr-o zi, numarul total al victimelor ajungand la 31.511. In total, 6.031 de persoane au fost spitalizate, dintre care 613 in 24 de ore. 124 de bolnavi au ajuns la terapie intensiva de ieri. Rata de pozitivitate se ridica la 6,5%.…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, Marsilia a fost plasata in zona de alerta maxima. In aceste conditii, barurile si restaurantele s-au inchis, masura provocand ingrijorare intr-un sector deja afectat puternic de masurile…

- Gruparea Olympique Marseille anunta ca trei jucatori au fost contaminati cu coronavirus, dupa ce duminica a fost testat pozitiv si Jordan Amavi, potrivit news.ro.Olympique Marseille a precizat ca a transmis informatiile ligii franceze, aceasta urmand sa decida daca se va disputa meciul cu Saint-Etienne…