Franța: În premieră, laboratorul farmaceutic Sanofi condamnat în dosarul Depakine In Franța, laboratorul farmaceutic Sanofi este condamnat la achitarea unei despagubiri catre o familie victima a Depakine, un medicament prescris pacienților cu epilepsie și tulburari bipolare. Acest medicament s-a dovedit a fi responsabil de apariția unor malformații fizice și a unor tulburari neurologice asupra bebelușilor daca femeile au urmat acest tratament in timpul sarcinii. Este decizia unui tribunal din Nanterre, despre care relateaza presa franceza. Aceasta este o premiera intr-un dosar juridic civil: grupul francez Sanofi a fost condamnat de tribunalul din Nanterre sa despagubeasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un tribunal francez a ordonat Sanofi sa plateasca despagubiri de peste 400.000 de euro unei familii al carei copil sufera de o forma de autism cauzata de medicamentul sau pentru epilepsie Valproate, afirmand ca producatorul francez de medicamente nu a informat despre efectele secundare cunoscute ale…

- Aceasta legatura, alaturi de o malformatie fizica, a fost, de asemenea, recunoscuta in ianuarie, intr-o hotarare de referinta luata in cadrul unei actiuni colective, care ar putea duce la plata unor despagubiri de sute de milioane de euro, desi Sanofi a declarat ca va depune recurs. Cea mai recenta…

