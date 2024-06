Franța, în pragul celor mai importante alegeri din ultimele decenii. Ce trebuie să știm Alegerile parlamentare anticipate din Franța sunt printre cele mai importante din ultimele decenii, atat pentru Hexagon, cat și pentru restul Europei. In decurs de doua saptamani, Franța ar putea avea un guvern de stanga sau de dreapta ori poate intra in impas politic daca niciun bloc nu caștiga majoritatea, o situație ce ar paraliza țara pe masura ce problemele se inmulțesc pe plan intern și in strainatate, comenteaza CNN.Alegerile anticipate convocate de președintele francez Emmanuel Macron vor avea loc in doua tururi, programate pe 30 iunie și 7 iulie. Cum sunt organizate, cine sunt jucatorii-cheie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

