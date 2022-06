Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile legislative din Franța, de duminica, au șubrezit, dupa primul tur, poziția președintelui Macron și arunca o umbra de incertitudine asupra reformelor pe care acesta intenționeaza sa le faca, in urmatorii cinci ani ai ultimului sau mandat ca lider al Franței.

- Duminica, 12 iunie, va avea loc turul II al alegerilor locale noi in 3 localitați din țara. In localitațile Glinjeni, raionul Falești, Ghetlova, raionul Orhei, și Zastinca, raionul Soroca vor fi aleși primarii.

- Un preot și o calugarița au fost injunghiați in aceasta duminica, 24 aprilie, la Nisa. Faptele s-au petrecut in biserica Saint-Pierre-d’Arene, in jurul orei 10:00 dimineața, inainte de slujba. Atacul are loc in timpul alegerilor prezidențiale. Un individ a intrat in biserica și s-a indreptat imediat…

- Emmanuel Macron și Marine Le Pen intra in turul al doilea al alegerilor prezidențiale, așa cum s-a intamplat și in 2017. Diferența dintre cei doi este peste 4 procente in favoarea actualului președinte, conform primelor estimari.