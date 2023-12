Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit și alte doua persoane au fost ranite intr-un atac provocat de un francez adept al califatului Statului Islamic, conform presei de la Paris. Atacul s-a produs in apropierea Turnului Eiffel. Autorul, care a folosit un cuțit și un ciocan, a fost arestat. Atacatorul l-a injunghiat pe un…

- Poliția a deschis focul marți dimineața, la Paris, asupra unei femei imbracate complet in stil islamic care facea remarci amenințatoare și facea elogiul terorismului, informeaza Le Figaro citand o sursa cadrul poliției.

- A fost alerta terorista la Paris, dupa ce o femeie a amenințat, marți dimineața, ca se arunca in aer. Tentativa a fost dejucata de urgența, iar femeia a fost impușcata de agenții de poliție.

- Mii de demonstranti cu drapele palestiniene s au adunat duminica la prima manifestatie pro palestiniana autorizata la Paris dupa atacul din 7 octombrie al gruparii islamiste Hamas impotriva Israelului, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Duminica, in Place de la Republique, din Paris, mii de demonstranti…

- Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a avertizat miercuri ca amenintarea terorista este „ridicata” si „ar putea spori” in Uniunea Europeana, unde se observa o crestere a atacurilor comise de „lupi solitari”, cum au fost cele din ultimele zile in Franta si Belgia.

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca autoritațile au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt - „urgența atentat”, pe intreg teritoriul francez, in urma atacului terorist din Ar

- Franța a fost plasata in stare de alerta vineri seara, dupa atacul de la școala din Arras, in urma caruia un profesor a murit, iar alte doua persoane au fost ranite.Potrivit Le Figaro, nivelul „atac de urgența” poate fi pus in aplicare imediat dupa un atac sau daca un grup terorist identificat sau…