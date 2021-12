Planurile pentru sarbatorile de Craciun in Europa si in multe tari de pe glob au fost date peste cap de raspandirea rapida a variantei Omicron, extrem de contagioasa, care a aparut in Hong Kong si Africa de Sud luna trecuta. Marea Britanie a inregistrat miercuri cel mai mare numar de cazuri zilnice de coronavirus de la inceputul pandemiei., lucru care a determinat guvernul francez sa anunte joi ca doar anumite categorii de calatori, inclusiv soferii care transporta calatori, vor putea circula intre cele doua tari. Oricine soseste din Marea Britanie ar trebui sa se autoizoleze. ”Scopul nostru este…