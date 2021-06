Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Asztalos Csaba a afirmat, joi pentru News.ro, ca CNCD s-a autosesizat cu privire la declaratia consilierului judetean PSD Vrancea Ioan Micu care a spus, referitor la agresiunea invocata de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, ca…

- Spania este a doua cea mai importanta piata europeana pentru Orange, dupa cea din Franta. La fel ca si rivalii sai europeni, Orange se confrunta cu cresterea cheltuielilor pentru infrastructuri precum cabluri de fibra optica si trecerea la retelele de ultima generatie 5G.„Sectorul telecomunicatii a…

- Spania este a doua cea mai importanta piata europeana pentru Orange, dupa cea din Franta. La fel ca si rivalii sai europeni, Orange se confrunta cu cresterea cheltuielilor pentru infrastructuri precum cabluri de fibra optica si trecerea la retelele de ultima generatie 5G.„Sectorul telecomunicatii a…

- Motiv de sarbatoare pentru francezii de la Citroen. Cel mai bine vandut model al companiei a reușit o noua performanța notabila. A treia și actuala generație C3 a ajuns la un milion de unitați, dupa ce producția debutase in noiembrie 2016. In ultimii ani, modelul francez s-a numarat printre cele mai…

- Ministerul de interne francez Gerald Darmanin a afirmat ca legea va proteja polițiștii de indemnurile la violența impotriva lor formulate in mediul online. Sindicatele polițiștilor și-au exprimat, de asemenea, susținerea pentru acest proiect de lege.La polul opus, legea a fost amplu criticata atat de…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor…

- Unul dintre lanțurile celebre de magazine de bricolaje este Brico Depot. Acesta a fost fondat in Franța, in anul 1993. Acesta se afla și in țara noastra de cațiva ani, fiind unul dintre magazinele foarte apreciate de la noi. Numarul magazinelor din Romania a depașit 1000 și anul trecut erau in cautare…

- Scandal mare in Franta, acolo unde Ikea s-ar fi spionat angajatii ca-n filmele cu James Bond. O serie de fosti responsabili ai ei si niste politisti sunt judecati, incepand de azi, in fata tribunalului din Versailles.Suspectii sunt banuiti ca i-ar fi spionat pe unii dintre salariati. Potrivit acuzatiei,…