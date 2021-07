Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe mitinguri de protest au avut loc miercuri in toata Franța, langa Place de Clichy, in nordul Parisului, impotriva certificatului Covid-19 și a noilor masuri anunțate de președintele francez, Emmanuel Macron, cu doua zile mai devreme.

- Potrivit poliției, aproape 20.000 de persoane au manifestat, miercuri, 14 iulie, in 20 de orașe din Franța impotriva masurilor anunțate de președintele Emmanuel Macron privind prelungirii permisului sanitar și vaccinarea. In timp ce Franța sarbatorea Ziua Naționala, mii de persoane au manifestat la…

- Violente intre protestatari care se opun vaccinarii si utilizarii certificatelor Covid-19 au avut loc, miercuri dupa-amiaza, in orasul francez Lyon, afirma surse citate de postul BFMTV. Aproximativ 1.400 de persoane au protestat in Piata Bellecour, in centrul orasului Lyon. Unii manifestanti…

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, ca sustine orice masura, oricât de ferma, care ar putea încuraja vaccinarea anti-COVID-19 în România, mentionând ca în prezent nu exista posibilitatea vaccinarii obligatorii împotriva noului coronavirus."În…

- Aproape 48 milioane de francezi cu drept de vot sunt chemati in aceasta duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor regionale si departamentale in Franta, dupa un prim tur de scrutin marcat de o rata record de absenteism si un scor dezamagitor atat pentru partidul presedintelui Emmanuel Macron,…

- La Republique en Marche, formațiunea președintelui Emmanuel Macron a obținut doar 11,2% din voturile exprimate in primul tur de scrutin in alegerile regionale și departamentale din Franța. Rezultatele slabe din alegeri au determinat o reacție din partea ministrului de Interne francez, Gerald Darmanin.…