- In vreme ce diverse curente de opinie publica susțin in continuare ca ideea unei crize serioase care sa afecteze țara noastra este o fantasmagorie, realitatea arata ca, de fapt, romanii o duc din ce in ce mai prost. Cand vine vorba de taiat din cheltuieli, primele la care renunța sunt cele legate…

- Creșterea prețurilor iși spune cuvintul, iar Marea Britanie are de gind sa-și lase cetațenii fara curent electric in fiecare zi, timp de trei ore. Și in Romania se vorbește despre masuri drastice pentru reducerea consumului de energie, transmite Noi.md cu referire la playtech.ro. Restricții energetic…

- Franta va plafona anul viitor cresterea preturilor energiei si gazelor pentru gospodarii la 15%, a declarat miercuri prim-ministrul Elisabeth Borne, pentru a atenua impactul asupra consumatorilor provocat de cea mai grava criza energetica din ultimele decenii, transmite Reuters. Fii la curent…

