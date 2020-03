Stiri pe aceeasi tema

- Austria ia masuri fara precedent pentru prevenirea raspandirii epidemiei de coronavirus. Astfel, austriecii vor anula zborurile comerciale catre state cu explozie de coronavirus, unele zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina. Doar farmaciile și magazinele alimentare vor ramane deschise „Austria…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Un medic de familie din județul Bacau a gasit o modalitate originala de a scoate bani de la pacienții sai, scrie Jurnal de Bacau. Profitand și de isteria colectiva generata de teama contaminarii cu noul coronavirus, Razvan Mihai Oancea, medic de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La secția de urgențe a SJU Buzau au fost adusa aseara o pacienta suspecta ca ar fi contractat infecția, iar medicii așteapta rezultatele testelor de la București. Incepand de ieri, sunt in vigoare o serie de masuri speciale dispuse de autoritați in condițiile in care numarul persoanelor infectate…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- Marți dimineața, bilanțul epidemiei cu virusul ucigaș depașise 1.000 de morți și peste 42.000 contaminați in China continentala. Președintele Xi Jinping, cu masca de protecție, a intrat luni in contact cu cetațenii Beijingului, prilej cu care a cerut adoptarea de masuri “dintre cele mai puternice și…

- China a anuntat extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de...