- ”Am stabilit o noua foaie de drum ambitioasa de cooperare industriala in domeniul apararii, care permite accelerarea unor proiecte prioritare de codezvoltare si coproductie”, anunta secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, in urma unei vizite in capitala indiana, in cadrul unui turneu in Asia.…

- Volodimir Zelenski a folosit atat pentru deplasarea la Jeddah, unde s-a adresat liderilor Ligii Arabe, cat și pentru deplasarea la Hiroshima, in Japonia, la summitul G7, un avion pus la dispoziție de Franța, un semn ca impacarea dintre președintele ucrainean și omologul sau francez, Emmanuel Macron…

- Liderii grupului G7, reuniti la Hiroshima, in Japonia, au declarat vineri ca s-au asigurat ca Ucraina are sprijinul bugetar necesar pentru anul in curs si inceputul lui 2024, ei reinnoindu-si angajamentul de a furniza sustinere financiara si militara Kievului in lupta contra Rusiei, transmite Reuters.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut luni un discurs televizat in plina criza politica declanșata de aprobarea reformei pensiilor și a fixat un termen de o suta de zile in care guvernul sa elaboreze un plan pentru a repune țara pe picioare dupa saptamani de proteste din cauza proiectului…

- Reuniti de duminica la Karuizawa, intr-o regiune muntoasa japoneza, sefii diplomatiilor principalelor tari industrializate se angajeaza sa faca sa plateasca ”scump” tarile care furnizeaza o asistenta Rusiei in Razboiul din Ucraina. Top diplomats from G7 countries meet in Japan’s Karuizawa for talks…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat ca Franta este un "aliat solid si de incredere" al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, el incercand astfel sa clarifice declaratiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vorbi miercuri, 22 martie, despre pașii care urmeaza dupa ce guvernul sau a rezistat in fața a doua moțiuni de cenzura, in criza declanșata de reforma pensiilor care a dus la izbucnirea proteste masive in țara, relateaza Reuters . Liderul francez are programate…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a discutat vineri, prin telefon, cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, liderul de la Paris reafirmand sprijinul pentru Republica Moldova, in actiunile de contracarare a presupuselor tentative ruse in scopul destabilizarii, precum si pe parcursul european,…