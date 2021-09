Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii au obținut rezultatele a 1,4 milioane de teste și datele personale ale celor testați dupa un atac informativ asupra serviciul de sanatate publica din regiunea Paris, au precizat mai mulți oficiali francezi citati joi de agentia germana de presa dpa, preluata de Agerpres.Datele sustrase apartin…

- Franta, care se afla printre tarile europene fruntase la vaccinare, cu peste 80% din populatia de peste 12 ani vaccinata, se pregateste sa aplice de saptamana viitoare noi masuri de combatere a epidemiei. Franta mai are foarte putin pana sa atinga cifra de 50 de milioane de cetateni vaccinati impotriva…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2021, o cantitate de titei de 3,9 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 803.100 tep (25,9%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Productia…

- Veniturile totale au crescut in primele sase luni cu 13%, la 186,37 milioane lei. “Rezultatele financiare ale semestrului I din 2021 prezinta un profit net de 123,22 milioane lei, in crestere cu 416% fata de aceeasi perioada a anului 2020, active nete totale de 8,15 miliarde lei, in crestere cu 11,4%…

- Franța a anunțat oficial intrarea in cel de al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi chiar de premierul Jean Castex, care, dupa un nou Consiliu sanitar de aparare, a prezentat la televiziunea TF1 modul in care se va acționa impotriva pandemiei in lunile urmatoare. Se…

- Alte 45 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, patru sunt de import: 4 – Rusia.Numarul total de teste efectuate – 5.591 , dintre care 1.339 – teste Rapid – Antigen.