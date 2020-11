Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Frantei va decreta miercuri dizolvarea miscarii ultranationaliste turce Lupii Cenusii, a anuntat luni ministrul de interne, Gerald Darmanin, citat de AFP. El a apreciat ca este o grupare „deosebit de agresiva”, potrivit Agerpres.

- Una dintre cele trei victime ale atacului cu cutitul de joi dimineata din bazilica Notre Dame din Nisa se numește Simone Baretto Silva, o brazilianca in varsta de 44 de ani, mama a trei copii, care locuia la Paris de 30 de ani, scrie The Guardian.Potrivit sursei citate, femeia, injunghiata de mai multe…

- “Suntem intr-o situatie extrem de critica, suntem in razboi contra terorismului islamic și trebuie sa caștigam acest razboi”, a declarat ministrul de Interne Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie…

- Guvernul de la Paris a adoptat, marți, un proiect de lege prin care se ofera o serie de facilitați pentru obținerea cetațeniei franceze. Astfel, parlamentarii francezi au trimis o directiva oficialilor locali prin care aceștia sunt obligați sa verifice modul in care fiecare strain a contribuit la lupta…

- Franta a inregistrat duminica 5.413 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, o usoara scadere comparativ cu cele 5.453 de cazuri inregistrate sambata, informeaza Agerpres.Potrivit Ministerului Sanatatii francez, numarul cumulativ de decese cauzate de COVID-19 a crescut la 30.606.De asemenea,…

- Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante de peste 100 mil. euro in Franta, dupa ce Guvernul a introdus o taxa de 3% pentru giganții IT Filiala franceza a grupului american Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante in valoare de peste 100 de milioane de euro, care au legatura cu exercitiile…