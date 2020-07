Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez condus de prim-ministrul Edouard Philippe a demisionat vineri, a comunicat Palatul Elysee.Philippe si echipa sa vor asigura gestionarea treburilor curente pana la numirea unui nou executiv, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul…

- Sute de angajati medicali au demonstrat joi in fata unui spital din Paris pentru a cere salarii mai mari si mai multe resurse pentru un sector public de sanatate aflat in prima linie a luptei impotriva epidemiei de COVID-19, transmite Reuters, citata de Agerpres.Medici si asistente, cu masti pe fata,…

- Guvernul francez a anuntat joi redeschiderea barurilor, cafenelelor si a restaurantelor cu anumite restrictii incepand de pe 2 iunie, dupa doua luni si jumatate de inchidere din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP si Reuters. Maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi…

- Guvernul francez ia in considerare desfasurarea ultimei runde a alegerilor pentru primari la sfarsitul lunii iunie sau reluarea completa a scrutinului in ianuarie 2021, a declarat miercuri prim-ministrul Edouard Philippe adresandu-se tuturor liderilor de partide, informeaza Reuters. Din cele 35.000…

- Guvernul de la Paris va insista asupra pastrarii fabricilor Renault in Franta si vrea ca tara sa ramana centrul global al grupului pentru inginerie, cercetare, inovare si dezvoltare, a afirmat miercuri premierul Edouard Philippe, in Senat, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Executivul este…

- Unitatile de invatamant din Franta se vor redeschide progresiv pe baza de voluntariat incepand de la 11 mai in cazul gradinitelor si scolilor primare si de la 18 mai in cazul colegiilor, a anuntat marti in parlament prim-ministrul Edouard Philippe, precizand si ca mastile vor fi obligatorii in transportul…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters. "Riscul unui al…

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat marti ca izolarea impusa drept raspuns la pandemia de COVID-19 a salvat 62.000 de vieti intr-o luna, dar ca mentinerea restrictiilor ar insemna sa se riste colapsul economiei, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut in Parlament, Edouard Philippe…