Stiri pe aceeasi tema

- Franța este blocata in cea de-a doua zi de greva, care afecteaza cele mai importante sectoare: circulația metrourilor, trenurilor, avioanelor, școli și universitați, dar și multe dintre serviciile publice.

- Greva de joi a transportatorilor din Franta a fost urmata de un val de proteste in intreaga tara. Aproximativ un milion si jumatate de oameni au protestat impotriva reformei pensiilor. In timpul unor manifestatii au fost provocate incendii si spargeri de vitrine.

- Franța se pregatește pentru vineri o noua zi de haos in transporturi in contextul in care va continua greva generala organizata de principalele sindicate in semn de protest fata de proiectul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului de pensii, potrivit BBC News, potrivit Mediafax.Se…

- Peste 800.000 de oameni au manifestat joi in intreaga Franta, in contextul grevei declansate in aproape toate sectoarele de activitate pentru a protesta fata de reforma pensiilor. Greva a beneficiat de o participare masiva in transporturi, educatie, politie, cultura si alte domenii, iar peste…

- Grupul activist Extinction Rebellion (XR) a revendicat joi ''dezafectarea'' a 3.600 de trotinete electrice autonome, pentru a denunta impactul lor ecologic si pentru a sustine greva organizata in Franta impotriva reformei pensiilor, informeaza AFP. Operatiunea a fost organizata…

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…

- Cincisprezece spioni rusi au folosit Alpii francezi ca baza pentru operatiuni in toata Europa, dezvaluie ziarul Le Monde in editia sa de joi, evocand o operatiune de urmarire derulata de serviciile de contraspionaj franceze, elvetiene si britanice, relateaza AFP.Potrivit ziarului, 15 ofiteri…