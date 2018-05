Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat marti seara mentinerea angajamentelor asumate in Acordul nuclear cu Iranul. "Uniunea Europeana va continua implementarea totala si efectiva a Acordului nuclear", a declarat Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.…

- Franța, Germania și Marea Britanie regreta decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. France, Germany, and the UK regret the U.S. decision to leave the…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters. Tusk…

- Franța, Marea Britanie și Germania regreta decizia lui Trump de a retrage SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Mai mult, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, a declarat ca Uniunea Europeana va conserva acordul cu Iranului, in ciuda deciziei președintelui american. Donald Trump a anunțat, marți…

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat ca acuzatiile de luni ale premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la Iran nu pun sub semnul intrebarii respectarea de catre Teheran a acordului din 2015 privind programul nuclear, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. 'Trebuie…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

